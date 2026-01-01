In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 12: Neues Leben
49 Min.Ab 6
Joe Lindner bringt seine Freundin Fee Bachmann ins Klinikum; die Frau klagt über Schwindel und Übelkeit. Dr. Niklas Ahrend stellt sofort Untersuchungen an und findet die Ursache: Fee erwartet ein Kind. Sie reagiert darauf mit Freude, ihr Partner Joe dagegen ist mehr als verunsichert. Dramatisch wird die Situation, als sich herausstellt, dass Fees Gesundheit durch die Schwangerschaft auf dem Spiel steht ...
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
