In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 13: Starke Mädchen
49 Min.Ab 6
Dr. Niklas Ahrend und seine Kollegin Dr. Theresa Koshka stellen bei Anne Krahmer ein gefährliches Magengeschwür fest. Mit viel Überzeugungskraft können die Ärzte die Mutter zu einer OP bewegen. Die Patientin besteht jedoch darauf, direkt nach dem Eingriff aus der Klinik wieder entlassen zu werden. Was hat die junge Frau zu verbergen?
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bavaria Media GmbH