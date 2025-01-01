Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Staffel 1Folge 13
Folge 13: Starke Mädchen

49 Min.Ab 6

Dr. Niklas Ahrend und seine Kollegin Dr. Theresa Koshka stellen bei Anne Krahmer ein gefährliches Magengeschwür fest. Mit viel Überzeugungskraft können die Ärzte die Mutter zu einer OP bewegen. Die Patientin besteht jedoch darauf, direkt nach dem Eingriff aus der Klinik wieder entlassen zu werden. Was hat die junge Frau zu verbergen?

