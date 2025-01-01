In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 15: Auf Herz und Nieren
49 Min.Ab 6
Ein ungewöhnlicher Fall beschäftigt Dr. Ahrend und seinen Auszubildenden Ben Ahlbeck. Deren Patient Marcel Witte musste nach einem Autounfall notoperiert werden und erlitt ein plötzliches Nierenversagen. Die Mediziner befragen die anderen Personen, die ebenfalls in dem Unfallwagen saßen. Doch keiner weiß von einer Vorerkrankung, die das Versagen der Nieren ausgelöst haben könnte ...
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
