In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 16: Der Richtige
48 Min.Ab 12
Die junge Leonie Richter bringt ihr Kind unter Komplikationen in der Klinik zur Welt, doch schon kurz nach der Geburt bricht die frischgebackene Mutter zusammen. Dr. Ahrend und sein Assistenzarzt Bähr sind alarmiert und versuchen unter Hochdruck, dem rätselhaften Kollaps ihrer Patientin auf den Grund zu gehen ...
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH