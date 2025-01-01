Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alte Liebe

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 17
Joyn Plus
Alte Liebe

Alte LiebeJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 17: Alte Liebe

49 Min.Ab 12

Dr. Niklas Ahrend stellt bei Heinz Lorbert Anzeichen einer beginnenden Demenz fest. Der Mann, der wegen einer Armfraktur im Klinikum behandelt wird, erkennt seine Ehefrau plötzlich nicht mehr. Elias Bähr kümmert sich unterdessen um die Chefköchin Paulina Prusky, die ihren Geschmackssinn nahezu vollständig verloren hat.

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen