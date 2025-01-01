In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 17: Alte Liebe
49 Min.Ab 12
Dr. Niklas Ahrend stellt bei Heinz Lorbert Anzeichen einer beginnenden Demenz fest. Der Mann, der wegen einer Armfraktur im Klinikum behandelt wird, erkennt seine Ehefrau plötzlich nicht mehr. Elias Bähr kümmert sich unterdessen um die Chefköchin Paulina Prusky, die ihren Geschmackssinn nahezu vollständig verloren hat.
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH