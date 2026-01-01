In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 18: Tiefe Wunden
48 Min.Ab 12
Dr. Moreau und Dr. Ahrend retten Simon Heidkamp mit einer komplizierten Not-OP das Leben. Doch kaum ist der Patient wieder bei Bewusstsein, beschimpft er die beiden Ärzte, dass sie ihn gerettet haben und verbietet seiner Ehefrau den Zutritt zu seinem Zimmer. Dr. Moreau ist sichtlich getroffen von der ganzen Situation und macht sich sofort auf die Suche nach dem Grund für Heidkamps ungewöhnliche Reaktion.
