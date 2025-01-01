In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 2: Freunde und Familie
48 Min.Ab 12
Nach einem tragischen Bahnunglück treffen unzählige Schwerverletzte im Johannes-Thal-Klinikum ein. Das Patientenaufkommen ist so hoch, dass das Krankenhaus an seine Kapazitätsgrenzen gerät. Der frischgebackene Oberarzt Dr. Ahrend jedoch verliert nicht den Mut und versucht, alle Unfallopfer mithilfe seiner Assistenzärzte zu behandeln. Sein Kollege Dr. Moreau ist davon gar nicht begeistert - er hätte einen Großteil der Patienten lieber abgewiesen.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH