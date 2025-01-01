In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 21: Schritt für Schritt
49 Min.Ab 12
Die ehemalige OP-Schwester Elly Winter kehrt in die Klinik zurück und verstärkt nun das Team der Assistenzärzte. Mit dem Patienten Dr. Staffler bekommt die frischgebackene Medizinerin prompt eine erste Möglichkeit, sich zu beweisen. Neben einer Handverletzung weist der Mann rätselhafte Symptome auf, die schnellstens geklärt werden müssen. Gut, dass der routinierte Dr. Moreau Elly bei der Anamnese unterstützt.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH