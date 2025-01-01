In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 24: Schuld und Vergebung
48 Min.Ab 6
Der schwere Unfall auf dem Motorrad hat Ben Ahlbeck nicht nur körperlich, sondern auch mental schwer zugesetzt. Nach den komplizierten OPs steckt der Mediziner nun in einer tiefen Depression und weder Dr. Leyla Sherbaz noch sein bester Freund Elias Bähr können zu ihm durchdringen. Der Familie hat Ben noch nicht einmal von seinen traumatischen Erlebnissen erzählt ...
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bavaria Media GmbH