Schuld und Vergebung

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 24
Schuld und Vergebung

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 24: Schuld und Vergebung

48 Min.Ab 6

Der schwere Unfall auf dem Motorrad hat Ben Ahlbeck nicht nur körperlich, sondern auch mental schwer zugesetzt. Nach den komplizierten OPs steckt der Mediziner nun in einer tiefen Depression und weder Dr. Leyla Sherbaz noch sein bester Freund Elias Bähr können zu ihm durchdringen. Der Familie hat Ben noch nicht einmal von seinen traumatischen Erlebnissen erzählt ...

