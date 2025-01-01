Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Abgestürzt

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 26
Abgestürzt

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 26: Abgestürzt

48 Min.Ab 6

Dr. Niklas Ahrend und Julia Berger kümmern sich um die Physiotherapeutin Carolin Körner, die bei der Arbeit das Bewusstsein verloren und sich dabei schwer verletzt hat. Wie es zu dem Kollaps kam, können sich die Mediziner zunächst nicht erklären. Dazu weist die Patientin eine Kombination äußerst ungewöhnlicher Symptome auf. Dr. Sherbaz versucht unterdessen, Ben Mut zu machen, der seit seiner Beinamputation in einer tiefen seelischen Krise steckt.

Alle Staffeln im Überblick

