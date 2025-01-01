Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 28
48 Min.Ab 12

Dr. Theresa Koshka untersucht Antonia Lindemann, die von starken Bauchschmerzen geplagt wird. Die Ärztin stellt eine gewöhnliche Blinddarmentzündung fest, was sich schon bald als Fehldiagnose entpuppt. Jetzt plagt Dr. Koshka das schlechte Gewissen und sie will ihren Fehler um jeden Preis wiedergutmachen.

