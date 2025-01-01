In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 28: Wahrer Mut
48 Min.Ab 12
Dr. Theresa Koshka untersucht Antonia Lindemann, die von starken Bauchschmerzen geplagt wird. Die Ärztin stellt eine gewöhnliche Blinddarmentzündung fest, was sich schon bald als Fehldiagnose entpuppt. Jetzt plagt Dr. Koshka das schlechte Gewissen und sie will ihren Fehler um jeden Preis wiedergutmachen.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH