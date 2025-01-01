Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 29
Folge 29: Traumtänzer

48 Min.Ab 12

Carmen Sänger wird von ihrem Liebhaber Devid in die Klinik gebracht. Dem ersten Eindruck nach scheint die Frau nur leichte Blessuren zu haben. Doch Carmen verschweigt den Ärzten einen wesentlichen Teil ihrer Krankheitsgeschichte. Als Carmens Ehemann in der Klinik auftaucht, kommt die Wahrheit allerdings doch noch ans Licht.

SAT.1 emotions
