In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 3: Gemeinsam einsam
48 Min.Ab 6
Dr. Moreau soll die sechsjährige Lotta-Sophie an der Hand operieren, doch er hat ein Problem: Das junge Mädchen fürchtet sich vor ihm und will sich partout nicht behandeln lassen. Dr. Ahrendt stellt unterdessen bei Sigmar König eine schwere Lebensmittelvergiftung fest. Der Patient klagt seit längerem über starke Bauchschmerzen, seine Frau jedoch scheint das nicht so ernst nehmen zu wollen ...
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bavaria Media GmbH