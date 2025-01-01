Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Lebenslügen

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 31
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 31: Lebenslügen

48 Min.Ab 6

Dr. Leyla Sherbaz nimmt die junge Frieda Mahlow in ihre Obhut, die aus einem Tanzclub in die Klinik gebracht worden ist. Leyla kennt die Patientin bereits seit Jahren und weiß von ihrem langjährigen Kampf gegen den Krebs. Die Ärztin sowie auch Friedas Vater machen sich nun große Sorgen, dass der Tumor zurückgekehrt ist.

