In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 34: Prinzipien
48 Min.Ab 6
Der junge Geschäftsmann Robert Strecker kann mit seinem Sportwagen gerade noch die Notaufnahme erreichen, als er völlig entkräftet zusammenbricht. Dr. Sherbaz greift sofort ein und stellt bei dem Mann eine akute Blutvergiftung fest. Leider muss die Ärztin dem Patienten mitteilen, dass sein Zustand äußerst lebensbedrohlich ist und er mit dem Schlimmsten rechnen muss ...
