Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Prinzipien

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 34
Joyn Plus
Prinzipien

PrinzipienJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 34: Prinzipien

48 Min.Ab 6

Der junge Geschäftsmann Robert Strecker kann mit seinem Sportwagen gerade noch die Notaufnahme erreichen, als er völlig entkräftet zusammenbricht. Dr. Sherbaz greift sofort ein und stellt bei dem Mann eine akute Blutvergiftung fest. Leider muss die Ärztin dem Patienten mitteilen, dass sein Zustand äußerst lebensbedrohlich ist und er mit dem Schlimmsten rechnen muss ...

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen