In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 35
Folge 35: Lebenslinien

49 Min.Ab 6

Bella Hawemann erwartet Zwillinge und konsultiert Dr. Niklas Ahrend für eine Routineuntersuchung. Während des Checks macht der Oberarzt eine Entdeckung, die für eine riesige Überraschung bei der Patientin sorgen und ihr fortan keine ruhige Minute mehr lassen wird ...

