In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 37: Hänsel und Gretel
48 Min.Ab 12
Zwei junge Patienten in der Notaufnahme bereiten den Ärzten große Sorgen. Sie weisen die gleichen, besorgniserregenden Symptome auf und müssen dringend notoperiert werden. Doch die Mediziner können den Eingriff zunächst nur an einem der beiden Kinder durchführen. Der Vater Antonio Bayer ist mit den Nerven am Ende, denn er muss nun zwischen Leben und Tod entscheiden.
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH