SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 38
Folge 38: Geheimnisse

48 Min.Ab 12

Die Patientin Silvia Petzold möchte sich nicht am Rücken operieren lassen - und das, obwohl sie immer stärkere Schmerzen hat. Ben Ahlbeck versucht den wahren Grund dafür herauszufinden und nimmt Kontakt zu Silvias Ehemann auf. Über ihn erfährt der Mediziner eine traurige Wahrheit. Prof. Patzelt entscheidet sich unterdessen für eine Chemotherapie, macht ihren Kollegen im Klinikum jedoch klar, dass sie schnellstens wieder arbeiten möchte.

Alle Staffeln im Überblick

Alle 6 Staffeln und Folgen