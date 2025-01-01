Zum Inhalt springenBarrierefrei
Courage

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 4
Folge 4: Courage

49 Min.Ab 6

Dr. Niklas Ahrend gerät in einen Konflikt mit seinem Kollegen Dr. Matteo Moreau. Anders als Niklas hat Matteo wenig Interesse daran, die Assistenzärzte fachlich zu fördern. Prof. Dr. Patzelt und Julia Berger stellen unterdessen bei der Patientin Bettina Marx ein gefährliches Aneurysma fest. Die Frau muss schnellstens notoperiert werden, sonst stirbt sie.

SAT.1 emotions
