In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 4: Courage
49 Min.Ab 6
Dr. Niklas Ahrend gerät in einen Konflikt mit seinem Kollegen Dr. Matteo Moreau. Anders als Niklas hat Matteo wenig Interesse daran, die Assistenzärzte fachlich zu fördern. Prof. Dr. Patzelt und Julia Berger stellen unterdessen bei der Patientin Bettina Marx ein gefährliches Aneurysma fest. Die Frau muss schnellstens notoperiert werden, sonst stirbt sie.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bavaria Media GmbH