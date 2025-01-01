Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 40
Folge 40: Lernen und Loslassen

48 Min.Ab 12

Dr. Ahrend und Ben Ahlbeck kümmern sich um den angehenden Konditor Jakub Renner, der bei der Arbeit plötzlich das Bewusstsein verloren hat. Von den Angehörigen des Patienten fehlt zunächst jede Spur. Erst, als sich der Zustand des jungen Mannes bedenklich verschlechtert, taucht plötzlich die Mutter in der Klinik auf ...

