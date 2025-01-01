In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 40: Lernen und Loslassen
48 Min.Ab 12
Dr. Ahrend und Ben Ahlbeck kümmern sich um den angehenden Konditor Jakub Renner, der bei der Arbeit plötzlich das Bewusstsein verloren hat. Von den Angehörigen des Patienten fehlt zunächst jede Spur. Erst, als sich der Zustand des jungen Mannes bedenklich verschlechtert, taucht plötzlich die Mutter in der Klinik auf ...
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH