In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 42: Wunder
49 Min.Ab 6
Die junge Leichtathletin Selina Kleemann bricht beim Training zusammen und wird in die Notaufnahme eingeliefert. Schon nach wenigen Untersuchungen müssen die Ärzte die zielstrebige Leistungssportlerin mit einer Horrordiagnose konfrontieren. Selina kann den Befund der Mediziner selbst noch nicht richtig einordnen, ihre Mutter Frauke dagegen ist schockiert und findet fortan keine ruhige Minute mehr ...
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bavaria Media GmbH