Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Wunder

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 42
Joyn Plus
Wunder

WunderJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 42: Wunder

49 Min.Ab 6

Die junge Leichtathletin Selina Kleemann bricht beim Training zusammen und wird in die Notaufnahme eingeliefert. Schon nach wenigen Untersuchungen müssen die Ärzte die zielstrebige Leistungssportlerin mit einer Horrordiagnose konfrontieren. Selina kann den Befund der Mediziner selbst noch nicht richtig einordnen, ihre Mutter Frauke dagegen ist schockiert und findet fortan keine ruhige Minute mehr ...

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen