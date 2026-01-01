In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 7: Lebensglück
49 Min.Ab 6
Elias Bähr und Dr. Niklas Ahrend kümmern sich um den Patienten Daniel Ruland, der unter Morbus Chron leidet. Der junge Mann bewahrt sich trotz schwerer Krankheit seinen Lebensmut - und als Dr. Ahrend auf eine neuartige Therapiemethode stößt, wächst die Hoffnung auf Heilung. Doch Daniels Vater will nichts von der innovativen OP-Methode wissen.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Copyrights:© Bavaria Media GmbH