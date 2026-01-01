Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Lebensglück

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 7
Lebensglück

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 7: Lebensglück

49 Min.Ab 6

Elias Bähr und Dr. Niklas Ahrend kümmern sich um den Patienten Daniel Ruland, der unter Morbus Chron leidet. Der junge Mann bewahrt sich trotz schwerer Krankheit seinen Lebensmut - und als Dr. Ahrend auf eine neuartige Therapiemethode stößt, wächst die Hoffnung auf Heilung. Doch Daniels Vater will nichts von der innovativen OP-Methode wissen.

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

