Grenzen

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 9
Folge 9: Grenzen

49 Min.Ab 6

Prof. Dr. Karin Patzelt behandelt ihre Jugendfreundin Dorothea, die sich beim Reiten einen komplizierten Wirbelbruch zugezogen hat. Bei der Operation stellt die Ärztin fest, dass die Nerven ihrer Patientin schwer geschädigt sind und Dorothea für immer auf einen Rollstuhl angewiesen sein könnte.

SAT.1 emotions
