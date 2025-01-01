In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 9: Grenzen
49 Min.Ab 6
Prof. Dr. Karin Patzelt behandelt ihre Jugendfreundin Dorothea, die sich beim Reiten einen komplizierten Wirbelbruch zugezogen hat. Bei der Operation stellt die Ärztin fest, dass die Nerven ihrer Patientin schwer geschädigt sind und Dorothea für immer auf einen Rollstuhl angewiesen sein könnte.
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bavaria Media GmbH