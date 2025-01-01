Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Schwierige Patienten

SAT.1 emotions
Staffel 2
Folge 1
Schwierige Patienten

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 1: Schwierige Patienten

49 Min.
Ab 12

Die Ärzte im Johannes-Thal-Klinikum werden erneut auf den Prüfstand gestellt. Wird es ihnen gelingen, das Leben des schwerverletzten Polizisten Markus Scheffler zu retten? Der junge Mediziner Elias Bähr hat unterdessen mit dem eigenwilligen Patienten Herman Böhler zu kämpfen, der jeden seiner Behandlungsschritte hinterfragt.

