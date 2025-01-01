In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 1: Schwierige Patienten
49 Min.Ab 12
Die Ärzte im Johannes-Thal-Klinikum werden erneut auf den Prüfstand gestellt. Wird es ihnen gelingen, das Leben des schwerverletzten Polizisten Markus Scheffler zu retten? Der junge Mediziner Elias Bähr hat unterdessen mit dem eigenwilligen Patienten Herman Böhler zu kämpfen, der jeden seiner Behandlungsschritte hinterfragt.
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH