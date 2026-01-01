Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Glaub an dich

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 11
Glaub an dich

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 11: Glaub an dich

49 Min.Ab 12

Die Ärzte im Johannes-Thal-Klinikum versuchen, das lebensgefährliche Aneurysma des Patienten Tarik Demir zu entfernen. Für den schwierigen Eingriff wird die erfahrene Chirurgin Dr. Lea Peters aus Leipzig einbestellt. Die Assistenzärztin Vivienne Kling kümmert sich derweil um Tariks Pflegesohn Enrico, der mit den Nerven völlig am Ende ist. Scheitert die OP, könnte der junge Mann seinen Ziehvater für immer verlieren ...

