In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 11: Glaub an dich
49 Min.Ab 12
Die Ärzte im Johannes-Thal-Klinikum versuchen, das lebensgefährliche Aneurysma des Patienten Tarik Demir zu entfernen. Für den schwierigen Eingriff wird die erfahrene Chirurgin Dr. Lea Peters aus Leipzig einbestellt. Die Assistenzärztin Vivienne Kling kümmert sich derweil um Tariks Pflegesohn Enrico, der mit den Nerven völlig am Ende ist. Scheitert die OP, könnte der junge Mann seinen Ziehvater für immer verlieren ...
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH