In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 12
Folge 12: Auf den zweiten Blick

48 Min.Ab 6

Direkt vor der Notaufnahme des Johannes-Thal-Klinikums baut der Fahrer eines Krankenwagens einen schweren Unfall. In dem Rettungsfahrzeug befindet sich Dr. Ahrend sowie die Patientin Greta Bremer. Zunächst ist ungewiss, wie schwer sich die beiden verletzt haben. Dr. Ahrend jedenfalls will von der Erstversorgung durch seine Kollegen nicht viel wissen und sofort wieder seine Arbeit aufnehmen. Als er jedoch aufsteht, kann sich der Arzt kaum eine Sekunde auf den Beinen halten ...

SAT.1 emotions
