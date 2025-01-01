In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 12: Auf den zweiten Blick
48 Min.Ab 6
Direkt vor der Notaufnahme des Johannes-Thal-Klinikums baut der Fahrer eines Krankenwagens einen schweren Unfall. In dem Rettungsfahrzeug befindet sich Dr. Ahrend sowie die Patientin Greta Bremer. Zunächst ist ungewiss, wie schwer sich die beiden verletzt haben. Dr. Ahrend jedenfalls will von der Erstversorgung durch seine Kollegen nicht viel wissen und sofort wieder seine Arbeit aufnehmen. Als er jedoch aufsteht, kann sich der Arzt kaum eine Sekunde auf den Beinen halten ...
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bavaria Media GmbH