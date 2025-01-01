Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Die Richtigen

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 14
Joyn Plus
Die Richtigen

Die RichtigenJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 14: Die Richtigen

48 Min.Ab 6

Dr. Niklas Ahrend ist mit seiner Freundin Carolin zusammengezogen und beide sind überglücklich. Doch die Feierstimmung der beiden wird bald gedrückt, als sie plötzlich starke Unterleibsschmerzen bekommt. In der Zwischenzeit wird das Pärchen Bettina Bach und Bernd Kaiser in die Klinik eingeliefert. Sie ist auf den ersten Blick nur leichtverletzt, er muss schnellstens notoperiert werden.

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen