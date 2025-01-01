In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 14: Die Richtigen
48 Min.Ab 6
Dr. Niklas Ahrend ist mit seiner Freundin Carolin zusammengezogen und beide sind überglücklich. Doch die Feierstimmung der beiden wird bald gedrückt, als sie plötzlich starke Unterleibsschmerzen bekommt. In der Zwischenzeit wird das Pärchen Bettina Bach und Bernd Kaiser in die Klinik eingeliefert. Sie ist auf den ersten Blick nur leichtverletzt, er muss schnellstens notoperiert werden.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bavaria Media GmbH