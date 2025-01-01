Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotions Staffel 2 Folge 15
Folge 15: Nicht reden, sondern tun

49 Min. Ab 6

Dr. Moreau versucht mit allen Mitteln herauszufinden, woran der Entwicklungshelfer Carlos Wegener leidet. Es gelingt ihm nicht, eine Diagnose zu stellen und der Zustand des Patienten wird immer bedenklicher. Elias Bähr hat derweil mit einer jungen Bloggerin zu tun, die ihre Herzrhythmusstörungen auf die leichte Schulter nimmt und sich dadurch in Lebensgefahr begibt.

