In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 15: Nicht reden, sondern tun
49 Min.Ab 6
Dr. Moreau versucht mit allen Mitteln herauszufinden, woran der Entwicklungshelfer Carlos Wegener leidet. Es gelingt ihm nicht, eine Diagnose zu stellen und der Zustand des Patienten wird immer bedenklicher. Elias Bähr hat derweil mit einer jungen Bloggerin zu tun, die ihre Herzrhythmusstörungen auf die leichte Schulter nimmt und sich dadurch in Lebensgefahr begibt.
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bavaria Media GmbH