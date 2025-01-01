In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 16: Man lebt nur zweimal
48 Min.Ab 6
Der Patient Finn Schiller erwacht überraschend aus dem Koma. Seine Frau Lotte, die ihn während seines Aufenthaltes auf der Intensivstation täglich besucht hat, kann ihr Glück nicht fassen. Leider müssen die Ärzte ihre positive Stimmung schnell wieder trüben, denn Finns gesundheitlicher Zustand ist äußerst instabil. Dr. Moreau wird unterdessen mit einer Patientin konfrontiert, die eine Überdosis Schmerztabletten zu sich genommen hat.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bavaria Media GmbH