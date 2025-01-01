Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Ängste

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 18
Ängste

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 18: Ängste

48 Min.Ab 6

Kai Böttcher schleppt einen hochinfektiösen Virus in das Klinikum ein und sorgt damit für einen Ausnahmezustand. Um zu verhindern, dass andere Patienten sich anstecken, wird der Mann unter Quarantäne gestellt. Doch das Virus könnte sich bereits verbreitet haben: Dr. Moreau hatte Kai untersucht und somit Kontakt ...

