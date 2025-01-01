In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 18: Ängste
48 Min.Ab 6
Kai Böttcher schleppt einen hochinfektiösen Virus in das Klinikum ein und sorgt damit für einen Ausnahmezustand. Um zu verhindern, dass andere Patienten sich anstecken, wird der Mann unter Quarantäne gestellt. Doch das Virus könnte sich bereits verbreitet haben: Dr. Moreau hatte Kai untersucht und somit Kontakt ...
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bavaria Media GmbH