In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 19: Gesichtsverlust
49 Min.Ab 6
Martin Haage wird mit schweren Gesichtsverletzungen in die Notaufnahme eingeliefert. Der Patient befürchtet, dass er durch den Unfall für immer entstellt ist. Wie wird seine Ehefrau Sophie darauf reagieren? Martin ist sich sicher, dass sie ihn verlassen wird. Indes fallen dem kaufmännischen Direktor Wolfgang Berger Unregelmäßigkeiten in den Medikamentenlisten auf.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bavaria Media GmbH