In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Neustart

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 2
Folge 2: Neustart

49 Min.Ab 12

Die Chefärztin Prof. Dr. Patzelt versucht mit allen Kräften, den Grund für die Herzprobleme ihres Patienten Kevin Fuchs zu finden - leider jedoch ohne Erfolg. Zum Glück findet die neue Kollegin Dr. Ruhland ein paar wertvolle Hinweise. Doch gelöst ist damit das Rätsel um Kevins Beschwerden noch lange nicht ...

