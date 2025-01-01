In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 20: Abschiede
49 Min.Ab 6
Prof. Dr. Karin Patzelts Ehemann Leo leidet unter starken Schmerzen. Gemeinsam mit Dr. Kaminski aus der Sachsenklinik entfernen die Ärzte einen Nierenstein. Der Eingriff verläuft gut, dennoch ist die Stimmung zwischen den Eheleuten frostig. Ellen Thomas hat sich den Knöchel gebrochen. Da die Fraktur kompliziert ist, fordert Dr. Lindner Dr. Moreau an. Der darf jedoch wegen des Medikamentenschmuggels nicht operieren ...
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
