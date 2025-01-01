In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 21: Steh zu dir
49 Min.Ab 12
Elias kämpft im Rettungswagen um das Leben der Inderin Ameena Damayanti. Dr. Moreau übernimmt die Patientin in der Notaufnahme und veranlasst sofort eine Operation. Während des Eingriffs stellt er fest, dass Ameenas Niere dilettantisch entfernt wurde. Dr. Theresa Koshka fiebert derweil den Ergebnissen ihrer Facharztprüfung entgegen.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
