In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 22: Wer bist du wirklich?
48 Min.Ab 12
Dr. Theresa Koshka und Dr. Niklas Ahrend operieren Rosa, die sich nach einem Sturz einige Verletzungen zugezogen hat. Nach dem Eingriff leidet die junge Frau allerdings unter Amnesie. Der Rettungstaucher Chris Lewandowski wird bei einer Trainingsstunde bewusstlos und muss reanimiert werden. Was ist die Ursache für die Ohnmacht?
