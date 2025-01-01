Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Wer bist du wirklich?

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 22
Joyn Plus
Wer bist du wirklich?

Wer bist du wirklich?Jetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 22: Wer bist du wirklich?

48 Min.Ab 12

Dr. Theresa Koshka und Dr. Niklas Ahrend operieren Rosa, die sich nach einem Sturz einige Verletzungen zugezogen hat. Nach dem Eingriff leidet die junge Frau allerdings unter Amnesie. Der Rettungstaucher Chris Lewandowski wird bei einer Trainingsstunde bewusstlos und muss reanimiert werden. Was ist die Ursache für die Ohnmacht?

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen