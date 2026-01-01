In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 23: Nochmal im Gefühl
48 Min.Ab 12
Der an Alzheimer erkrankte Claus Teubner verursacht einen Verkehrsunfall und muss aufgrund seiner Verletzungen operiert werden. Niklas Ahrend und Julia Berger sind überrascht, dass sich der Patient nach dem Eingriff an seine Vergangenheit erinnern kann, denn Alzheimer ist unheilbar. Teubner und seine Ehefrau Gitte hingegen sind überglücklich ...
