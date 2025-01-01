In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 24: Verrat
48 Min.Ab 12
Lilly Merz bricht in der Notaufnahme blutüberströmt zusammen. Die Ärzte versuchen, die Ursache herauszufinden und operieren die junge Frau. Derweil kommt es bei der Behandlung des Journalisten Alexander Jakobi zu Komplikationen. Er kann nach einem Eingriff am Meniskus plötzlich seine Beine nicht mehr bewegen ...
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
