Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Verrat

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 24
Joyn Plus
Verrat

VerratJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 24: Verrat

48 Min.Ab 12

Lilly Merz bricht in der Notaufnahme blutüberströmt zusammen. Die Ärzte versuchen, die Ursache herauszufinden und operieren die junge Frau. Derweil kommt es bei der Behandlung des Journalisten Alexander Jakobi zu Komplikationen. Er kann nach einem Eingriff am Meniskus plötzlich seine Beine nicht mehr bewegen ...

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen