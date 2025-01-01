Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Aus der Balance

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 25
Aus der Balance

Folge 25: Aus der Balance

49 Min.Ab 12

Dr. Theresa Koshka stellt beim Hochseilartisten Felix Weissner plötzliches Herzrasen fest. Gemeinsam mit Dr. Matteo Moreau geht sie der Ursache auf den Grund. Indes steckt Dr. Niklas Ahrend nach den Ereignissen um Alexander Jacobi in großen Schwierigkeiten. Dr. Kathrin Globisch, seine Schwester, steht ihm in dieser Situation unterstützend zur Seite.

SAT.1 emotions
