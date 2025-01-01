In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 26: Masken
48 Min.Ab 12
In der Notaufnahme treffen zwei Verletzte aus der örtlichen Jugendstrafanstalt ein: der Insasse Dennis Lürssen sowie der Gefängnisarzt Dr. Paul Hammerstein. Es stellt sich heraus, dass Dr. Marc Lindner und Hammerstein sich von früher kennen. Indessen wird Willy Bent eingeliefert. Der freundliche Metzger hat tatsächlich eine Fleischvergiftung.
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH