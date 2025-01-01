In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 27: Die entscheidenden Sekunden
49 Min.Ab 12
Vivienne Kling kämpft mit allen Mitteln um das Leben ihres Patienten. Doch die Rettungsmaßnahmen kommen zu spät - der Mann stirbt unter ihren Händen. Dr. Matteo Moreau versucht, die verzweifelte Assistenzärztin zu trösten. Die hochschwangere Mareike hat bereits starke Wehen, doch sie möchte unter keinen Umständen ihr Baby im Krankenhaus zur Welt bringen.
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH