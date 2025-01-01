Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 27
49 Min.Ab 12

Vivienne Kling kämpft mit allen Mitteln um das Leben ihres Patienten. Doch die Rettungsmaßnahmen kommen zu spät - der Mann stirbt unter ihren Händen. Dr. Matteo Moreau versucht, die verzweifelte Assistenzärztin zu trösten. Die hochschwangere Mareike hat bereits starke Wehen, doch sie möchte unter keinen Umständen ihr Baby im Krankenhaus zur Welt bringen.

