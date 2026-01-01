In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 28: Freundschaftsdienste
49 Min.Ab 12
Die Freundinnen Paula Hartung und Sophie Schneider haben einen Autounfall. Während Sophie nur ein paar Schrammen hat, muss Paula notoperiert werden. Als sie aus der Narkose aufwacht, möchte sie ihre beste Freundin allerdings nicht sehen. Was ist vor dem Unfall bloß geschehen? Als Paula plötzlich ins Koma fällt, stehen die Ärzte vor einem Rätsel ...
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Bavaria Media GmbH