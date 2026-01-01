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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Freundschaftsdienste

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 28
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 28: Freundschaftsdienste

49 Min.Ab 12

Die Freundinnen Paula Hartung und Sophie Schneider haben einen Autounfall. Während Sophie nur ein paar Schrammen hat, muss Paula notoperiert werden. Als sie aus der Narkose aufwacht, möchte sie ihre beste Freundin allerdings nicht sehen. Was ist vor dem Unfall bloß geschehen? Als Paula plötzlich ins Koma fällt, stehen die Ärzte vor einem Rätsel ...

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