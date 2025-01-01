Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 29
49 Min.Ab 12

Die Buchhändlerin Doris Weber wird mit einer gebrochenen Rippe in die Notaufnahme eingeliefert und muss schnellstmöglich operiert werden. Doch während des Eingriffs erleidet die Patientin einen Kreislaufzusammenbruch, und die Ärzte diagnostizieren akutes Leberversagen.

