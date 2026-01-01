In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 30: Abschiede
48 Min.Ab 12
Ben Ahlbeck kümmert sich in der Notaufnahme um die Köchin Irene Staab. Sie ist beim Zerlegen einer Hirschkeule mit dem Messer abgerutscht und hat sich die Sehne in ihrem Zeigefinger durchtrennt. Kaum ist Irene wieder entlassen, wird sie bewusstlos in ihrer Küche gefunden und erneut in das Johannes-Thal-Klinikum eingeliefert. Währenddessen zieht Dr. Loosen die Konsequenz aus seinen Fehlern und kündigt seine Stelle als Oberarzt.
