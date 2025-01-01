In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 31: Neue Wege
49 Min.Ab 12
Navid Ahmadi wird bei einer Explosion schwer verletzt und braucht dringend ärztliche Versorgung. Ein Splitter hat sich in seinem Herzmuskel festgesetzt. Dr. Ruhland und Ben Ahlbeck bereiten sofort die komplizierte OP vor. Als sich herausstellt, dass Navid der Exmann von Dr. Sherbaz ist, lässt sich diese nicht davon abbringen, die OP als Anästhesistin zu begleiten. Wird es dem Ärzte-Team gelingen, den Patienten zu retten?
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH