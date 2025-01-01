Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 32
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 32: Größe

49 Min.Ab 12

Die junge Patientin Michelle Koch hat einen Glassplitter ins Auge bekommen und nun große Angst, zu erblinden. Ihr innigster Wunsch ist es, Polizistin zu werden und sie wurde bereits zur Aufnahmeprüfung zugelassen. Michelles Zustand ist jedoch ernsthafter, als sie vermuten würde und ihr Traum droht zu platzen ...

SAT.1 emotions
