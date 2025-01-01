In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 32: Größe
49 Min.Ab 12
Die junge Patientin Michelle Koch hat einen Glassplitter ins Auge bekommen und nun große Angst, zu erblinden. Ihr innigster Wunsch ist es, Polizistin zu werden und sie wurde bereits zur Aufnahmeprüfung zugelassen. Michelles Zustand ist jedoch ernsthafter, als sie vermuten würde und ihr Traum droht zu platzen ...
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH