In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Verständnis

SAT.1 emotions
Staffel 2
Folge 33
Verständnis

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 33: Verständnis

49 Min.
Ab 12

In der Notaufnahme des Johannes-Thal-Klinikums sind die Ärzte im Dauereinsatz: Ein Patient nach dem anderen wird eingeliefert. Vivienne Kling kümmert sich um Helene Böhm. Die Frau hat nach einem Sturz schwere Schnittverletzungen am Hals, die dringend genäht werden müssen. Sie gibt an, sich vor einem Mann erschrocken zu haben, der mit einem Pfahl im Bauch vor ihrem Haus stand und aussah wie ein Vampir ...

