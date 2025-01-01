Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Luft zum Atmen

Staffel 2Folge 34
Luft zum Atmen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 34: Luft zum Atmen

49 Min.Ab 12

Dr. Moreau diagnostiziert bei dem Erfurter Landarzt Dr. Jakob Wöhler einen komplizierten Bruch. Der Mann hat starke Schmerzen, will von der ärztlichen Fürsorge jedoch nicht viel wissen. Wöhlers Patienten auf dem Land werden unterdessen von Elias Bähr und Ben Ahlbeck versorgt. Die beiden jungen Mediziner freuen sich zunächst über ihren Außeneinsatz, doch das soll sich schon bald ändern ...

