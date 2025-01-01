Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Ja zum Leben

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 35
Ja zum Leben

Ja zum Leben

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 35: Ja zum Leben

49 Min.Ab 12

Der Physiotherapeut des Klinikums Uli Freidank erleidet bei der Arbeit einen schweren Zusammenbruch. Elias Bähr ist glücklicherweise in der Nähe und veranlasst bei seinem Oberarzt Dr. Moreau eine Not-OP. Klinikdirektor Wolfgang Berger wird unterdessen von heftigen Kopfschmerzen geplagt. Dr. Ruhland und ihre Kollegin Prof. Patzelt sind skeptisch und versuchen, den Chef zu einer Untersuchung zu bewegen.

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

