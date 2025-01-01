In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 36: Ich mach das schon
49 Min.Ab 6
Die junge Mutter Mara Kühn wird unter starken Bauchkrämpfen in die Notaufnahme gebracht. Dr. Ahrend übernimmt die Untersuchung der Patientin und stellt bei ihr eine Harnstauungsniere fest. Mara muss sofort notoperiert werden - und sich einem Eingriff unterziehen, der ihr Leben und das ihres Kindes in hohem Maße einschränken wird ...
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bavaria Media GmbH