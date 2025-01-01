Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 36
49 Min.Ab 6

Die junge Mutter Mara Kühn wird unter starken Bauchkrämpfen in die Notaufnahme gebracht. Dr. Ahrend übernimmt die Untersuchung der Patientin und stellt bei ihr eine Harnstauungsniere fest. Mara muss sofort notoperiert werden - und sich einem Eingriff unterziehen, der ihr Leben und das ihres Kindes in hohem Maße einschränken wird ...

SAT.1 emotions
