Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Bekenne dich

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 37
Joyn Plus
Bekenne dich

Bekenne dichJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 37: Bekenne dich

49 Min.Ab 12

Dr. Ahrend kümmert sich um den Pfarrer Thomas Schirmer, der kurz vor dem Gottesdienst plötzlich das Bewusstsein verliert. Der Zusammenbruch wurde allem Anschein nach durch die Epilepsieerkrankung ausgelöst, an welcher der Geistliche leidet. Bedenklich wird die Situation, als der Patient in der Klinik trotz Medikamenteneinnahme einen erneuten Anfall bekommt. Es besteht nun die Gefahr, dass der Priester eine bleibende Lähmung davontragen wird.

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen